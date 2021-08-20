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- Fenerbahçe'nin golünü atan Muhammed Gümüşkaya sevinirken armayı bulamadı
Fenerbahçe'nin golünü atan Muhammed Gümüşkaya sevinirken armayı bulamadı
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 01:42
- Güncelleme : 20.08.2021 - 01:56
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'i ile karşılaştı.
İlk yarının golsüz bittiği maçta ikinci yarının 65. dakikasında Fenerbahçe aradığı golü genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya ile buldu.
ARMAYI GÖREMEDİ
Attığı golden sonra sevinmek üzere taraftara koşan Gümüşkaya formadaki armayı öpmeye çalıştı.
Armanın, forma üzerinde olmadığını fark eden Gümüşkaya tribündeki taraftarlara selam yollayarak sevincine devam etti.
Fenerbahçe'nin golünü atan Muhammed Gümüşkaya sevinirken armayı bulamadı VİDEO
Maç sonu basın toplantısında konuşan Gümüşkaya, "Ben Fenerbahçeli doğdum. Hayallerim yıllarca forma giymek. Gol attığım için çok mutluyum. Bu gol yarından sonra burada kalacak ve önüme bakacağım. Kendimi geliştirmek zorundayım ve çalışmalara devam edeceğim. Yarın yeni maçlar, yeni hedefler başlayacak" ifadelerini kullandı.