UEFA Avrupa Ligi play-off maçında HJK Helsinki'ye karşı Fenerbahçe'nin galibiyet golünü atan Muhammed Gümüşkaya, sevinç sırasında, öpmek istediği armayı bulamadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'i ile karşılaştı.

İlk yarının golsüz bittiği maçta ikinci yarının 65. dakikasında Fenerbahçe aradığı golü genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya ile buldu.

ARMAYI GÖREMEDİ

Attığı golden sonra sevinmek üzere taraftara koşan Gümüşkaya formadaki armayı öpmeye çalıştı.

Armanın, forma üzerinde olmadığını fark eden Gümüşkaya tribündeki taraftarlara selam yollayarak sevincine devam etti.

Fenerbahçe'nin golünü atan Muhammed Gümüşkaya sevinirken armayı bulamadı VİDEO



Maç sonu basın toplantısında konuşan Gümüşkaya, "Ben Fenerbahçeli doğdum. Hayallerim yıllarca forma giymek. Gol attığım için çok mutluyum. Bu gol yarından sonra burada kalacak ve önüme bakacağım. Kendimi geliştirmek zorundayım ve çalışmalara devam edeceğim. Yarın yeni maçlar, yeni hedefler başlayacak" ifadelerini kullandı.