Fenerbahçe'nin gönderdiği Bruma, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Braga karşı karşıya geldi.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, son dakikada attığı gol ile 3-2'lik skorla kazandı.
Bruma devleşti
Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı.
Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi.
Mükemmel bir gol attı: Asist yapmayı da ihmal etmedi
Karşılaşmanın 90+5'nci dakikada Bruma'nın asistiyle sahne alan Andre Castro, takımı lehine skoru 3-2 yaptı.
Bruma daha sonra ise maçın oyuncusu seçildi.
Yabancı kontenjanı gereği lisansı çıkartılmamıştı
Öte yandan Jorge Jesus döneminde transfer edilen Bruma'nın, yabancı kontenjanı sebebiyle lisansı çıkartılmamıştı.
Bruma, Fenerbahçe ile 5 karşılaşmaya çıkarken 1 asist de yaptı.
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