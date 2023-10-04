Fenerbahçe'nin gönderdiği Bruma, Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaştı Fenerbahçe'nin Jorge Jesus döneminde transfer ettiği Bruma, dün akşam Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vurdu. Portekizli oyuncu, karşılaşmayı mükemmel bir gol ve asistle tamamladı.

ensonhaber.com UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Braga karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga, son dakikada attığı gol ile 3-2'lik skorla kazandı. Bruma devleşti Union Berlin, Sheraldo Becker'in 30 ve 37. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçsede skoru koruyamadı. Sikou Niakate'nin 41. dakikada attığı golle farkı bire düşüren Braga, Fenerbahçe'den transfer ettiği Bruma'nın 51. dakikada attığı harika golle maça dengeyi getirdi. Mükemmel bir gol attı: Asist yapmayı da ihmal etmedi Karşılaşmanın 90+5'nci dakikada Bruma'nın asistiyle sahne alan Andre Castro, takımı lehine skoru 3-2 yaptı. Bruma daha sonra ise maçın oyuncusu seçildi. Yabancı kontenjanı gereği lisansı çıkartılmamıştı Öte yandan Jorge Jesus döneminde transfer edilen Bruma'nın, yabancı kontenjanı sebebiyle lisansı çıkartılmamıştı. Bruma, Fenerbahçe ile 5 karşılaşmaya çıkarken 1 asist de yaptı.