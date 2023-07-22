Fenerbahçe'nin Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu kadrosu belli oldu Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu Zimbru Chisinau maçı oyuncu listesini UEFA'ya bildirdi. 12 isim kadroda yer almadı.

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Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu.

Fenerbahçe- Zimbru Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

Kadro belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu Zimbru Chisinau maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

12 oyuncu kadroya alınmadı

Sarı lacivertlilerde 12 isim listeye yazılmadı.

Yeni transferlerden Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz'ın yanı sıra Joao Pedro, Samet Akaydin, Arao, Joshua King, Szalai, Lincoln, Emre Demir, Emir Ortakaya, Nazım Sangare kadroya alınmadı.

Kadroda olan isimler

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz

Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde

Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci

Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun