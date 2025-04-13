Fenerbahçe'nin yeni lideri Thomas Müller: Mourinho onay verdi

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, kulüpler yeni sezonun kadro planlamasını da hızla sürdürüyor.

Fenerbahçe, transferde ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı.

MÜLLER GÜNDEME ALINDI

Alman basınında yer alan haberlere göre sarı-lacivertliler, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracak olan Thomas Müller'i gündemine aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Dusan Tadic'in ayrılma ihtimaline karşılık ofansif her bölgede görev yapabilecek bir isim talep ettiği, listenin başında ise 35 yaşındaki Alman yıldızın olduğu öğrenildi.

LİDER OYUNCU

Tecrübeli teknik adamın, Müller'in yalnızca saha içi değil, liderlik vasıflarıyla da takıma katkı sağlayabileceğini düşündüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin, Müller'e 1+1 yıllık kontrat teklif etmeye hazırlandığı ifade ediliyor.

Müller'in, sezon sonuna kadar Bayern Münih'in hedeflerine odaklandığı ve geleceğiyle ilgili kararını yaz döneminde vereceği aktarıldı.

MOURINHO ONAYLADI

Mourinho, 2019'da Thomas Müller ile ilgili bir açıklamasında, "O, genç yaşından beri başarılı. Aynı benim gibi. Bu nedenle insanlar ikimizi de olduğumuzdan çok daha yaşlı zannediyor." demişti.

BAYERN PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Müller, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Bayern'de kariyeri boyunca 744 maça çıkan başarılı futbolcu, 248 gol ve 273 asistlik katkı verdi.