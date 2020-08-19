Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa imza için İstanbul'da

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Jose Sosa transferini açıklamaya hazırlanıyor. Arjantinli yıldız oyuncu resmi imzayı atmak için İstanbul'a geldi.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, bir transferini daha açıklamaya hazırlanıyor.

Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı taşıyan uçak, 21.10'da Atatürk Havalimanı'nda genel havacılık terminaline indi.

2 YILLIK İMZA, 1,5 MİLYON EURO MAAŞ

Fenerbahçe, Sosa ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Arjantinli yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve imza parası alacağı belirtilmişti.

EN CAZİP TEKLİF FENERBAHÇE'DEN GELMİŞTİ

Sosa'yı Arap kulüpleri ve ülkesinden Estudiantes Kulübü de istiyordu. Trabzonspor da yeni sözleşme teklifi yapmıştı. Ancak Arjantinli futbolcu, Arap ülkelerinden maddi anlamda iyi teklifler alsa da, kariyerini orada sürdürmek istemedi.

Estudiantes'ten gelen öneri ise çok cazip değildi. Oyuncu için hem mali hem de sportif açıdan en iyi teklif sarı-lacivertli takımdan geldi.

Kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen ve iki senelik sözleşmeye imza atacak olan Jose Sosa, Fenerbahçe'den 1,5 milyon euro maaş ile 1,5 milyon euro imza parası alacak.

Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan ve Trabzonspor'da kaptanlığa uzanan futbolcunun ligi tanıması da önemli avantajlarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

TRABZONSPOR'DAN SOSA'YA TEŞEKKÜR MESAJI

Arjantinli oyuncunun eski kulübü Trabzonspor da Jose Sosa'yla ilgili resmi Twitter hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "José Ernesto Sosa’ya bulunduğu süre içerisinde takımımıza verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarı diliyoruz" denildi.