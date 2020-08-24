Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lemos'u bugün İstanbul'a getiriyor.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor...

Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Mauricio Lemos için, Las Palmas'la anlaşmaya vardı.

Mauricio Lemos'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

LEMOS, BU GECE İMZAYA GELİYOR

Uruguaylı oyuncunun, bu gece İstanbul'da olacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'nin 3 gündür yaptığı pazarlıklar sonucunda, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Las Palmas'la 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.

LEMOS'UN MAAŞI, LAS PALMAS'A FAZLA GELDİ

Edinilen diğer bir bilgiye göre de İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifade edildi.