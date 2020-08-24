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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattı. Oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Lemos'u bugün İstanbul'a getiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 21:35
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 21:35
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul'a geliyor

    Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, bir ismi daha açıklamaya hazırlanıyor...

    Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Mauricio Lemos için, Las Palmas'la anlaşmaya vardı.

    Mauricio Lemos'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

    LEMOS, BU GECE İMZAYA GELİYOR

    Uruguaylı oyuncunun, bu gece İstanbul'da olacağı duyuruldu.

    Fenerbahçe'nin 3 gündür yaptığı pazarlıklar sonucunda, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Las Palmas'la 1.5 milyon euroya anlaştığı öğrenildi.

    LEMOS'UN MAAŞI, LAS PALMAS'A FAZLA GELDİ

    Edinilen diğer bir bilgiye göre de İspanyol kulübünün, 3 gündür idmanlara çıkmayan oyuncunun maaşından kurtulmak için düşük rakamı kabul ettiği ifade edildi.

    Fenerbahçe nin yeni transferi Mauricio Lemos, İstanbul a geliyor #1

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