Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için istediği bonservis belli oldu

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Performansıyla göz dolduruyor...

Hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde gösterdiği üstün performansla hocası Jose Mourinho'nun prensi olan Yusuf Akçiçek için rekabet başladı.

Sarı-lacivertli ekip; Fransa, Hollanda ve İngiltere’den talipleri olan genç yıldızının bonservis ücretini belirledi.

DEVLER PEŞİNE DÜŞTÜ

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmayan Yusuf Akçiçek’in peşine devler düştü.

2025 yılıyla birlikte Kanarya’nın 11’indeki değişmez isimlerden biri haline gelen ve başarılı performansı sonrasında ilk kez A Milli Takımımız’a çağrılan Yusuf’u birçok Avrupa kulübü yakından takip ediyor.

Fransa’dan PSG, İngiltere’den Manchester United ile Tottenham, Hollanda’dan da Ajax’ın, 19 yaşındaki stoper için harekete geçtikleri ifade edildi.

RANGERS MAÇINDA TRİBÜNDEN İZLEDİLER

Fenerbahçe’nin İskoçya’da Rangers’la oynadığı maçta, Manchester United ve Tottenham’lı yetkililerin, statta olduğu öğrenildi.

Fener’le 2028’e kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacı için söz konusu takımların, sezon sonunda Fener’in kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ!

Fenerbahçe yönetiminin, geleceğini çok parlak gördükleri oyuncunun bonservis bedelini 40 milyon euro olarak belirlediği ve altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

YUSUF AKÇİÇEK'İN PERFORMANSI

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı.

Genç savunmacı bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.