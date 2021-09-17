Ferdi Kadıoğlu: Maalesef 3 puanı alamadık

Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından konuşan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, "Bugün maalesef 3 puanı alamadık ama deplasmanda da bence 1 puan kötü değil" ifadelerini kullandı.

2 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

"BUGÜN MAALESEF 3 PUANI ALAMADIK"

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ferdi Kadıoğlu, "Fenerbahçe taraftarına teşekkürler, gerçekten bugün harikalardı. Nereye gidersek gidelim, bizi destekliyorlar. Bugün maalesef 3 puanı alamadık. Elimizdeydi ama gerçekleştiremedik. Deplasmanda bence 1 puan kötü değil." ifadelerini kullandı.

"SONRAKİ MAÇTA SAHADA OLACAĞIM"

Sakatlığının ciddi olmadığını aktaran Kadıoğlu, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok. alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." dedi.