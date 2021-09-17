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    Ferdi Kadıoğlu: Maalesef 3 puanı alamadık

    Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından konuşan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, "Bugün maalesef 3 puanı alamadık ama deplasmanda da bence 1 puan kötü değil" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 01:12
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    Ferdi Kadıoğlu: Maalesef 3 puanı alamadık

    2 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'ne geri dönen Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

    "BUGÜN MAALESEF 3 PUANI ALAMADIK"

    Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Ferdi Kadıoğlu, "Fenerbahçe taraftarına teşekkürler, gerçekten bugün harikalardı. Nereye gidersek gidelim, bizi destekliyorlar. Bugün maalesef 3 puanı alamadık. Elimizdeydi ama gerçekleştiremedik. Deplasmanda bence 1 puan kötü değil." ifadelerini kullandı.

    "SONRAKİ MAÇTA SAHADA OLACAĞIM"

    Sakatlığının ciddi olmadığını aktaran Kadıoğlu, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok. alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." dedi.

    Ferdi Kadıoğlu: Maalesef 3 puanı alamadık #1

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