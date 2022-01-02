Ferdi Kadıoğlu Türkiye milli takımını seçti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi.

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ

Ertan Süzgün'ün haberine göre, 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.