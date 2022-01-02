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    Ferdi Kadıoğlu Türkiye milli takımını seçti

    Ferdi Kadıoğlu Türkiye milli takımını seçti

    Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 02.01.2022 - 21:34
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    Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, daha önce mart ayını beklediğini söylese de kendisi açısından son derece kritik olan milli takım kararını verdi.

    TÜRKİYE MİLLİ TAKIMINI SEÇTİ

    Ertan Süzgün'ün haberine göre, 22 yaşındaki oyuncu, Kanada ve Hollanda Milli Takımları'nda da görev yapma hakkına sahip olmasına rağmen Türkiye'yi tercih etti.

    Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, bu kararıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.

    Ferdi Kadıoğlu Türkiye milli takımını seçti #1

    Ferdi Kadıoğlu Türkiye milli takımını seçti #2


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