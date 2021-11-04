Fernando Muslera: Hala her şey bizim elimizde

Fernando Muslera: Hala her şey bizim elimizde

Lokomotiv Moskova beraberliğinin ardından açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "Hala lideriz ve hala her şey bizim elimizde" diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı kırmızılı ekip önde geçtiği maçta skoru koruyamayarak sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

"HALA LİDERİZ VE HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, "3 puan parolasıyla çıktık, kazanacak fırsatları yakaladık. Şans ayağınıza geldiğinde bu fırsatları değerlendirmelisiniz, değerlendiremedik ve beraberlik golünü buldular. 1 puan rakibe yarıyormuş gibi zaman geçirdiler. Son dakikaya kadar mücadele ettik, hala lideriz ve hala her şey bizim elimizde" dedi.

"BİR ANLIK KONSANTRASYON HATASI CEZALANDIRILABİLİYOR"

Hatalardan ders çıkaracaklarını belirten deneyimle file bekçisi, "Bu tip seviyelerde pozisyon geldiği zaman rakibi cezalandırmak lazım. Defansif olarak da konsantrasyon maksimum olmalı. Bir anlık konstanstrasyon kaybı cezalandırılabiliyor. Yapacak bir şey yok, bu konuya daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.