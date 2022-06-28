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    Fernando Muslera'ya Fransa'dan teklif geldi

    Fernando Muslera'ya Fransa'dan teklif geldi

    Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes, Doğan Alemdar'a yol gösterek tecrübeli bir kaleci istiyor. Fransız ekibinin liste başındaki isimlerden biri de Galatasaraylı Fernando Muslera.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 15:19
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    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in sportif direktörü Florian Maurice, kaleci transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    L'Equipe'e konuşan Maurice, 28 yaşındaki Alfred Gomis'in yerine tecrübeli bir kaleci aradıklarını söyleyerek, "Alfred Gomis, önümüzdeki sezon takımın birinci kalecisi olmayacak. Kötü bir sezon geçirmedi ancak bir kaleci aradığımızı ona da söyledik." dedi.

    "Doğan'ın gelişimine yardımcı olacak ve tecrübe eksikliğini giderecek"

    Doğan Alemdar'a güvendiklerini söyleyen Maurice, "20 yaşında ve 1-2 yıl içinde sıçrama yapmasını beklediğimiz bir kalecimiz var. Doğan, belki de gelecekteki birinci kalecimiz olacak. Ancak bizim öncelikli hedefimiz tecrübeli bir kaleci alıp hem Doğan'ın gelişimine yardımcı olmak hem de takımdaki tecrübe eksikliğini gidermek." ifadelerini kullandı.

    Muslera'ya teklif yapıldı

    Galatasaraylı Fernando Muslera'nın da listelerinde olduğunu söyleyen Maurice, "Fernando Muslera, Yann Sommer ve Steve Mandanda, bu 3 isim de tam olarak kafamdaki profile uygunlar. 3 oyuncu için de bazı girişimlerimiz oldu ve geleceğin neler getireceğini göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.

    Fernando Muslera ya Fransa dan teklif geldi #1


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