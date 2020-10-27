FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse yakalandı

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da hastalığa yakalandı.

Yapılan açıklamada FIFA Başkanı Infantino'nun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERDİĞİ AÇIKLANDI

Infantino'nun 10 gün izolasyonda kalacağı ve hafif semptomlar gösterdiği açıklandı.