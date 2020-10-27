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    FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse yakalandı

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse yakalandı

    FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 18:37
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 18:49
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    Tüm dünyada etkili olan koronavirüs pandemisinde FIFA Başkanı Gianni Infantino da hastalığa yakalandı.

    Yapılan açıklamada FIFA Başkanı Infantino'nun test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERDİĞİ AÇIKLANDI

    Infantino'nun 10 gün izolasyonda kalacağı ve hafif semptomlar gösterdiği açıklandı.

    FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüse yakalandı #1

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