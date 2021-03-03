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- FIFA'nın oylamasını Alex kazandı
FIFA'nın oylamasını Alex kazandı
FIFA, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın efsane oyuncuları Alex de Souza ile Gheorghe Hagi'nin Süper Lig performanslarına ilişkin oylama yaptı.
- AA
- 03.03.2021 - 06:15
- Güncelleme : 03.03.2021 - 06:33
FIFA'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından başlatılan oylamada, efsane "10 numaralar" arasında gösterilen Galatasaraylı Gheorghe Hagi ile Fenerbahçeli Alex de Souza'nın Süper Lig'de forma giydiği dönemlerdeki performansının değerlendirilmesi istendi.
ALEX, HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI
Rumen Hagi'nin Galatasaray, Brezilyalı Alex'in de Fenerbahçe forması giydiği dönemdeki performanslarına ilişkin başlatılan oylama sona erdi.
Ankete 604 binden fazla futbolsever katıldı. Oyların yüzde 55,9'unu alan Alex, Hagi'yi geride bıraktı.
HAGI, 191 MAÇ 71 GOL - ALEX, 344 MAÇ 171 GOL
1996 yılından emekliye ayrıldığı 2001 yılına kadar Galatasaray forması giyen Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmada 71 gole imza attı.
2004-2012 sezonları arasında Fenerbahçe'de görev alan Alex ise 344 karşılaşmada 171 kez ağları sarstı.