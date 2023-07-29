Filenin Efeleri finalde: Rakibini bekliyor
ensonhaber.com

A Milli Erkek Takımımız, FIVB Challenger Kupası'nın yarı finalinde ile karşı karşıya geldi.

Katar'ın Doha kentinde oynanan mücadelenin ilk setini Ukrayna 25-18 kazandı.

İkinci seti 25-23 kazanan ay-yıldızlılar karşılaşmaya denge getirdi. Efeler, üçüncü seti de 25-17 alarak durumu 2-1 yaptı.

Karar setine geçildi

Dördüncü seti 25-19 Ukrayna alınca finale yükselecek takımı karar seti belirledi.

Türkiye finalde

Final setinde rakibini 15-13'le geçen Efeler, maçı da 3-2 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Rakibini bekliyor

Milli Takım'ın rakibi Katar - Şili maçının galibi olacak.

Final 30 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ne katılmaya hak kazanacak.