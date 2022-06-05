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Filenin Sultanları, Belçika'yı mağlup etti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu mücadeleyi 3-1 kazandı.
- 05.06.2022 - 21:34
- Güncelleme : 05.06.2022 - 21:42
FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son mücadelesinde Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-1'lik setlerle mağlup etti.
Türkiye - Belçika maçı set sonuçları
1. set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika
2. set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika
3.set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika
4.set sonucu: Türkiye 25-15 Belçika
Sultanlar'ın tek mağlubiyeti var
FIVB Milletler Ligi'nin birinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki ikinci müsabakada ise Çin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1'le geçti. Ay-Yıldızlılar, üçüncü karşılaşmada ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.