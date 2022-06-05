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    Filenin Sultanları, Belçika'yı mağlup etti

    Filenin Sultanları, Belçika'yı mağlup etti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabındaki son maçında Belçika ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları zorlu mücadeleyi 3-1 kazandı.
    • 05.06.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 21:42
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    FIVB Milletler Ligi'nin ilk etabının son mücadelesinde Filenin Sultanları, Belçika ile karşı karşıya geldi. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Belçika'yı 3-1'lik setlerle mağlup etti.

    Türkiye - Belçika maçı set sonuçları

    1. set sonucu: Türkiye 15-25 Belçika

    2. set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika

    3.set sonucu: Türkiye 25-21 Belçika

    4.set sonucu: Türkiye 25-15 Belçika

    Sultanlar'ın tek mağlubiyeti var

    FIVB Milletler Ligi'nin birinci etabında A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans sergiledi. Filenin Sultanları, İtalya'yı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki ikinci müsabakada ise Çin, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı 3-1'le geçti. Ay-Yıldızlılar, üçüncü karşılaşmada ise Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

    Filenin Sultanları, Belçika yı mağlup etti #1

    Filenin Sultanları, Belçika yı mağlup etti #2

    Filenin Sultanları, Belçika yı mağlup etti #3


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