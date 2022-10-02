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    Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-2 mağlup etti

    Filenin Sultanları, Polonya'yı 3-2 mağlup etti

    Filenin Sultanları, FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Polonya'yı 3-2 mağlup etti ve grubunu lider tamamladı.
    • 02.10.2022 - 02:21
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 02:44
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    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki 5. maçında Polonya'yı 3-2 yenerek B Grubu'nu lider tamamladı.

    Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabakaya iyi başlayan milliler, ilk seti uzun süre üstün götürse de 25-22 galip gelen Polonya, 1-0 öne geçti.

    İkinci sette Ebrar Karakurt'un skorer performansıyla rakibine 25-23 üstünlük sağlayan Türkiye, durumu 1-1 yaptı.

    Hande Baladın skora katkı yaptı

    Milli takım, başa baş mücadeleye sahne olan üçüncü setin son bölümlerinde etkili bir oyun ortaya koydu. Hande Baladın'ın skora yaptığı katkıyla seti 25-22 kazanan milliler, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

    Dördüncü sette Stysiak ile skor üreten Polonya, 25-18 galip gelerek durumu 2-2'ye getirdi.

    Uzatma setini kazanıp maçı aldık

    Tie-break setini 15-11 ile hanesine yazdıran ay-yıldızlılar, maçı 3-2 kazandı ve 4 galibiyetle grubu lider bitirdi.

    Filenin Sultanları, Polonya yı 3-2 mağlup etti #1

    Filenin Sultanları son 16'da

    B Grubu'nda ilk 4'e giren Türkiye, Tayland, Polonya, Dominik Cumhuriyeti ve C Grubu'nda ilk 4 sırayı alan Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alacak söz konusu 8 takım, ilk 4'e girerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

    Salon: Ergo ArenaHakemler: Wim Cambre (Belçika), Andrew Cameron (Kanada)

    Polonya: Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Gorecka, Witkowska (Stenzel, Wenerska, Galkowska, Szlagowska, Alagierska)

    Türkiye: Cansu Özbay, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Eda Erdem Dündar (Simge Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, Derya Cebecioğlu, Meliha İsmailoğlu)

    Setler: 25-22, 23-25, 22-25, 25-18, 11-15

    Filenin Sultanları, Polonya yı 3-2 mağlup etti #2

    Filenin Sultanları, Polonya yı 3-2 mağlup etti #3

    Filenin Sultanları, Polonya yı 3-2 mağlup etti #4

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    Filenin Sultanları, Polonya yı 3-2 mağlup etti #8


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