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    Filenin Sultanları yarı finalde: Türkiye 3-1 Tayland

    Filenin Sultanları yarı finalde: Türkiye 3-1 Tayland

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, Milletler Ligi'nde çeyrek finalde Tayland ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-1 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 21:10
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 21:44
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    Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'la karşı karşıya geldi.

    TVF Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk setini Tayland 23-25 alarak 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan bölümünde ağırlığını ortaya koyan ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-15, üçüncü seti 25-18 ve dördüncü seti 25-21 kazanarak rakibini 3-1 mağlup etti.

    Rakip son Avrupa şampiyonu

    Milli Takım bu sonuçla adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Filenin Sultanları'nın final yolundaki rakibi son Avrupa şampiyonu İtalya olacak. Mücadele 16 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.

    Milli takım, yine başkentte oynanan Milletler Ligi'nin ilk haftasında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek sezona başlamıştı.

    Filenin Sultanları yarı finalde: Türkiye 3-1 Tayland #1

    Üst üste 4. kez final etabına kaldık

    Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.

    FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.

    Daha önce ABD'yi 3-2 mağlup eden Sırbistan ve Japonya'yı 3-1 yenen Brezilya, yarı finale kalan takımlar oldu.

    Filenin Sultanları yarı finalde: Türkiye 3-1 Tayland #2

    Filenin Sultanları yarı finalde: Türkiye 3-1 Tayland #3

    Filenin Sultanları yarı finalde: Türkiye 3-1 Tayland #4


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