Filip Novak Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Trabzaonspor'la sözleşmesi sona eren Çek sol bek Filip Novak'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra Filip Novak'la bugünkü 4. transferini yaptı.

NOVAK, 3 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE

Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada: "Filip Novak, kendisini 3 yıllığına Fenerbahçemize bağlayan sözleşmeye imza attı. Ailemize katılan Novak’a Çubuklu formamıza hoş geldin diyor; kendisine, taraftarlarımızın limit tanımayan sevgisiyle birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin Filip Novak videosu- İZLE

"ÇOK MUTLUYUM, ÇOK BÜYÜK BİR AİLEYE KATILDIM"

Filip Novak yaptığı ilk açıklamada, "Çok mutluyum. Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum." dedi.