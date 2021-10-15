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    Formula 1'in 2022 takviminde Türkiye Grand Prix'sine yer verilmedi

    Formula 1'in 2022 takviminde Türkiye Grand Prix'sine yer verilmedi

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da koşulan Türkiye Grand Prix'si, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2022 sezonu takvimine alınmadı.
    • AA
    • 15.10.2021 - 21:32
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 21:39
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    Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İstanbul yarışı, 8-9-10 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park'ta yapılmıştı.

    3 günde 190 bin yarış tutukununun takip ettiği ve İstanbul yarışını Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas'ın kazandı organizasyonun 2022 takvimi açıklandı.

    BAHREYN'DE BAŞLAYIP ABU DABİ'DE BİTECEK

    Formula 1'den yapılan açıklamaya göre, 23 etaptan oluşan yeni sezon, 20 Mart 2022'de Bahreyn Grand Prix'si ile başlayıp 20 Kasım 2022'de Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

    Formula 1 in 2022 takviminde Türkiye Grand Prix sine yer verilmedi #1

    TÜRKİYE TAKVİMDE YER ALMADI

    9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almazken, Miami ilk kez şampiyonaya dahil edildi.

    Formula 1 in 2022 takviminde Türkiye Grand Prix sine yer verilmedi #2

    2022 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle:

    20 Mart: Bahreyn Grand Prix

    27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

    10 Nisan: Avustralya Grand Prix

    24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

    8 Mayıs: Miami Grand Prix

    22 Mayıs: İspanya Grand Prix

    29 Mayıs: Monaco Grand Prix

    12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

    19 Haziran: Kanada Grand Prix

    3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

    10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

    24 Temmuz: Fransa Grand Prix

    31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

    28 Ağustos: Belçika Grand Prix

    4 Eylül: Hollanda Grand Prix

    11 Eylül: İtalya Grand Prix

    25 Eylül: Rusya Grand Prix

    2 Ekim: Singapur Grand Prix

    9 Ekim: Japonya Grand Prix

    23 Ekim: ABD Grand Prix

    30 Ekim: Meksika Grand Prix

    13 Kasım: Brezilya Grand Prix

    20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

    Formula 1 in 2022 takviminde Türkiye Grand Prix sine yer verilmedi #3

    Formula 1 in 2022 takviminde Türkiye Grand Prix sine yer verilmedi #4

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