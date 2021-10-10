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    Fransa İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

    Fransa İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu

    UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında Fransa rakibi İspanya'yı Karim Benzema ve Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 yenerek kupayı kazanan taraf oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 23:41
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 00:26
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    UEFA Uluslar Ligi'nin final maçında Fransa ve İspanya karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmada ilk yarı tehlikeli pozisyonlar olmasına rağmen gol sesi çıkmadı.

    İkinci yarıda maça hızlı başlayan İspanya aradığı golü 64. dakikada Mikel Oyarzabal ile buldu.

    Fransa İspanya yı 2-1 yenerek şampiyon oldu #1

    MBAPPE ŞAMPİYONLUK GOLÜNÜ GETİRDİ

    Golden sonra hücum hattında daha fazla gözüken Fransa, 66. dakikada Karim Benzema ile skoru eşitledi.

    Maçın son anlarına doğru 80. dakikada sahneye çıkan Kylian Mbappe fileleri havalandırarak Fransa'ya kupayı getiren golü attı.

    Fransa İspanya yı 2-1 yenerek şampiyon oldu #2

    Fransa İspanya yı 2-1 yenerek şampiyon oldu #3

    ULUSLAR LİGİ'NİN ÜÇÜNCÜSÜ İTALYA OLDU

    UEFA Uluslar Ligi’nin 3’üncülük karşılaşmasında ise İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada İtalya 46’ncı dakikada Barella ve 65’inci dakikada penaltıdan Berardi’nin golleriyle skoru 2-0’a getirdi.

    Belçika, 86’ncı dakikada De Ketelaere’nin golüyle farkı 1’e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalya sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Uluslar Ligi’ni 3’üncü sırada tamamladı.

    Fransa İspanya yı 2-1 yenerek şampiyon oldu #4

    Fransa İspanya yı 2-1 yenerek şampiyon oldu #5

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