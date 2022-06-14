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    Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

    Fransa'da Bordeaux mali yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. Lig'e (Ulusal Ligi) düşürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 21:57
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 21:57
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    Fransa'da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü

    Fransa ekibi Bordeaux, finansal yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle 3. lige (National 1) düşürüldü.

    Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yönetiminden yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonu finansal yükümlülüklerini yerine getiremediği tespit edilen Bordeaux'nun bir alt lige düşürüldüğü belirtildi.

    3. lige düşürüldü

    Geride kalan sezonda Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) son sırada tamamlayan Bordeaux, 2. lige (Ligue 2) düşmüştü.

    Ülkenin köklü kulüplerinden Bordeaux, Ligue 1'de sonuncusu 2008-2009 sezonunda olmak üzere 6 şampiyonluk yaşadı.

    Fransa da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü #1

    Fransa da Bordeaux üçüncü lige düşürüldü #2


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