Fransa'da Lille taraftarından 'Türk bayraklı' şampiyonluk kutlaması

Fransızlar, Lille'in şampiyonluğu sonrası yapılan kutlamalara ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

Fransa 1. Ligi'nde Lille, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik önderliğinde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 16 gol kaydeden Burak Yılmaz, takımın en skorer ismi olurken, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçildi.

LİLLE'DE ŞAMPİYONLUĞUN MİMARLARI: BURAK, YUSUF VE ZEKİ...

Burak'ın yanı sıra 32 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 29 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Burak, Yusuf ve Zeki'nin mükemmel performansı Lille'i şampiyonluğa taşırken, Fransızların 'bizim çocuklara' olan sevgisi tavan yaptı.

FRANSIZLAR, ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDA BAYRAĞIMIZI AÇTI

Bugün ise Lille şampiyonluk kupasını kaldırdı...

Kutlama için sokaklara çıkan Fransızlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Burak, Yusuf ve Zeki'ye sevgi gösterisinde bulundu.

Çok sayıda Türk bayrağının açıldığı kutlamaları milli yıldızımız Yusuf Yazıcı, Instagram hesabından paylaştı.