Futbol camiasından aynı karede beraberlik mesajı

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarından sonra TFF'yi ziyaret eden başkan, yönetici, futbolcu ve teknik adamlar kol kola poz verdi.

Türk futbolunda şiddet olayları son günlerde üst üste geldi.

TFF’nin Riva’daki binasına sonra Galatasaray Adası'na silahlı saldırı düzenlendi ardından da Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasının bitimi ile istenmeyen görüntüler yaşandı.

Futbol camiası TFF binasında

Bu üst süte gelen olaylardan sonra Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlikte TFF’nin Riva’daki tesislerine geldi.

Heyet TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buluşmada, futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajı verildi.

Toplantıda; Galatasaray Adası’na yapılan saldırı ve Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırıldı.

Kol kola beraberlik mesajı

Toplantı sonrası tüm başkan, teknik adam futbolcu ve yöneticiler bir araya gelerek birlikte poz verdi.

Fotoğrafta üç büyük kulübün başkanları Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ali Koç'un yan yana durması ve kadrajdaki herkesin kol kola girmesi dikkat çekti.