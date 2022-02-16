Futbol kulüplerinden Sıla Şentürk paylaşımı

Futbol klüpleri, daha önce kendisini evlilik amacıyla kaçıran eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledilen Sıla Şentürk'ün fotoğraflarını paylaşarak taziyelerini belirtti.

Türkiye'nin bugün yaşanan korkunç cinayetle sarsılmasının üzerinden saatler geçti.

Henüz 16 yaşındaki Sıla Şentürk, Giresun'da daha önce kendisini evlilik amacıyla kaçıran eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından katledildi.

Türkiye'yi yasa boğan bu cinayetin ardından başta sosyal medya olmak üzere tüm platformlardan tepki yağdı.

FUTBOL KLÜPLERİNDEN SILA PAYLAŞIMLARI

Talihsiz genç kızı futbol klüpleri de fotoğraf paylaşımı taziyelerini iletti.

Trabzonspor, Giresunspor ve Medipol Başakşehir’in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.

Öte yandan sporun yanı sıra siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim cinayete tepkilerini yaptıkları paylaşımla ifade etti.

















