Petrol
85.56
-1.86%
Euro
18.1363
-0.12%
Dolar
18.5017
-0.02%
Altın
987.97
0.00%
Borsa
3180
0.00%
Bitcoin
361.681
-0.63%
BTXN Coin
11.30
-0.96%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    1 EKİM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 01.10.2022 - 12:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    1 EKİM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    13:30Pendikspor - GöztepeSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 1

    17:00Ankaragücü - M.BaşakşehirSpor Toto Süper LigBein Sports 2

    17:00Kayserispor - TrabzonsporSpor Toto Süper LigBein Sports 1 Bilyoner TV

    19:00Altay - EyüpsporSpor Toto 1. LigBein Sports 2, TRT Spor.com.tr

    19:00Ç.Rizespor - BodrumsporSpor Toto 1. LigTRT Spor, Bein Sports Max 2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Giovanni Becali'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması
    Futbol

    Giovanni Becali'den Galatasaray ve Fatih Terim açıklaması

    Türkiye - Fransa Ampute Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Türkiye - Fransa Ampute Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Görüş Bildir