1 EYLÜL 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen

14:00 UEFA Avrupa Konferans Ligi Kura Çekimi TV 8 Buçuk, UEFA.tv, Exxen

18:00 Sabah Bakü - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:00 Torpedo Kutaisi - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

19:30 Sassuolo - Verona İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

19:30 Braunschweig - St.Pauli Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 2 Bein Sports 4

19:30 Fortuna Düsseldorf - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3 Bein Sports 5

20:00 Dinamo Batum - Samgurali Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:30 Cadiz - Villarreal İspanya La Liga S Sport S Sport Plus

21:00 Adanaspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1

21:00 Kasımpaşa - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:00 Ç.Rizespor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

21:00 Al Ittihad - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 Buçuk S Sport Plus, Exxen

21:30 B.Dortmund - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 1

21:45 Roma - Milan İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

22:00 Luton Town - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

22:00 Nantes - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 5

22:30 Almeria - Celta Vigo İspanya La Liga S SportS Sport Plus