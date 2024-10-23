1. Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri! Ali Şansalan sürprizi
Haber Merkezi

1. Lig'in 10. haftasında yapılacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

25 EKİM CUMA

20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman

26 EKİM CUMARTESİ

13.30 Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz

13.30 Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

16.00 Şanlıurfaspor-Iğdır FK: Batuhan Kolak

19.00 Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan

27 EKİM PAZAR

13.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu

16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: Erdem Mertoğlu

19.00 İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu

28 EKİM PAZARTESİ

20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi

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Ercan Ertan
Muhabir