1. Lig'de 10'uncu haftanın hakemleri! Ali Şansalan sürprizi

Haber Merkezi
1. Lig'in 10. haftasında yapılacak mücadeleleri yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 10. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
25 EKİM CUMA
20.00 Fatih Karagümrük-Adanaspor: Turgut Doman
26 EKİM CUMARTESİ
13.30 Ümraniyespor-Yeni Malatyaspor: Yusuf Ziya Gündüz
13.30 Çorum FK-Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
16.00 Şanlıurfaspor-Iğdır FK: Batuhan Kolak
19.00 Ankaragücü-Kocaelispor: Ali Şansalan
27 EKİM PAZAR
13.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor: Oğuzhan Aksu
16.00 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Ayberk Demirbaş
16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor: Erdem Mertoğlu
19.00 İstanbulspor-Boluspor: Furkan Aksuoğlu
28 EKİM PAZARTESİ
20.00 Manisa FK-Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış