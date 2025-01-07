1. Lig'de 12 takım suskun kaldı
İHA

1. Lig'in 18. haftası, dün oynanan tek müsabaka ile tamamlandı.

Lider Kocaelispor haftanın açılış maçında Iğdır FK'yı farklı mağlup ederken, zirve takipçisi Bandırmaspor, Fatih Karagümük ve Erzurumspor puan kaybı yaşadı.

EN GOLLÜ MAÇTA 6 KEZ AĞLAR SARSILDI

Haftanın en gollü müsabakası Yeni Malatyaspor ile Boluspor arasında oynanırken 4-2 galip ayrılan Boluspor, 4 maç sonra 3 puana ulaştı.

EN FARKLI GALİBİYET İSTANBULSPOR'DAN

İstanbulspor da haftanın en farklı skoruna imza attı. Sarı-siyahlılar, Esenler Erokspor'u 4-0 yenerek haftayı 5. sırada kapattı.

12 TAKIM GOL ATAMADI

Ligde 18. haftada oynanan 10 müsabakada toplam 22 gol atılırken, bu goller 8 takımdan geldi ve 12 takım gol sevinci yaşamadı.

HAFTANIN MAÇLARI VE ALINAN SONUÇLAR

Kocaelispor - Iğdır FK: 3-0

Şanlıurfaspor - Çorum FK: 0-0

Yeni Malatyaspor - Boluspor: 2-4

MKE Ankaragücü - Ankara Keçiörengücü: 2-0

Fatih Karagümrük - Pendikspor: 0-2

Bandırmaspor - Manisa FK: 2-3

Ümraniyespor - Erzurumspor FK: 0-0

İstanbulspor - Esenler Erokspor: 4-0

Adanaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-0

Sakaryaspor - Gençlerbirliği: 0-0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor