1. Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri

Haber Merkezi

1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

22 KASIM CUMA

20.00 Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun

23 KASIM CUMARTESİ

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

13.30 Yeni Malatyaspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Gençlerbirliği-Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe

24 KASIM PAZAR

13.30 Erzurumspor FK-Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın

16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Emre Kargın

16.00 Esenler Erokspor-Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses

19.00 Kocaelispor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

25 KASIM PAZARTESİ

20.00 Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik