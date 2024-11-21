1. Lig'de 13'üncü haftanın hakemleri

1. Lig'de 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
22 KASIM CUMA
20.00 Pendikspor-Central Hospital Ümraniyespor: Yunus Dursun
23 KASIM CUMARTESİ
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
13.30 Yeni Malatyaspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar
16.00 Boluspor-Şanlıurfaspor: Süleyman Bahadır
19.00 Gençlerbirliği-Ankaragücü: Adnan Deniz Kayatepe
24 KASIM PAZAR
13.30 Erzurumspor FK-Energy Fatih Karagümrük: Cihan Aydın
16.00 Adanaspor-Sakaryaspor: Emre Kargın
16.00 Esenler Erokspor-Çorum FK: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Kocaelispor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam
25 KASIM PAZARTESİ
20.00 Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler: Davut Dakul Çelik
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