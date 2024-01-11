1. Lig’de 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı sayısı 6’ya düşürülecek Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 1. Lig'de yabancı futbolcu sayısının 6'ya düşeceğini açıkladı.

İHA

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak 1. Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantıda alınan kararlar, TFF'nin resmi internet sitesinden açıkladı.

Alınan karara göre, 1. Lig’de 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk 3 sezonda A Takım listesine yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 8’den 6’ya, takip eden iki sezonda da 5’e düşürülecek.

A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı da kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülecek.

Kulüpler, A Takım listesine en az 20 Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorunda olacak.

Yerli akademilerden yetiştirilen oyuncu zorunluluğu

TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlardan bir diğerinde ise Kulüp A Takım listesine yazılacak A Milli Futbol Takımı'nda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilecek.

Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak 5 sezonda da A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilecek.

21 yaş ve altındaki A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilecek.

2024-2025 sezonundan başlamak üzere ilk 11’de müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)