1. Lig'de ilginç anlar! Hakeme çarpan top sonucu gol iptal edildi

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1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

KAZANAN ÇIKMADI

Ümraniyespor'un golü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım'dan gelirken Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi.

Konuk ekipte Furkan Apaydın 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TAKIMLAR 1'ER PUANLA AYRILDI

Bu sonuçla birlikte Adanaspor son 7 maçta 2. kez puan sevinci yaşadı ve 20 puana yükseldi. Ümraniyespor ise 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

HAKEME ÇARPAN TOP SONUCU GOL İPTAL EDİLDİ

Maçın 33. dakikasında, Adanasporlu Mirza Cihan'ın ceza sahası dışından attığı gol, topun hakem Yusuf Ziya Gündüz'e çarpması nedeniyle iptal edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)