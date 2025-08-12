Abone ol: Google News

1. Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. haftanın fikstürü

1. Lig'de ilk hafta maçları tamamlandı. Ankara Keçiörengücü, gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 09:35
1. Lig'de 1. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Esenler Erokspor, sahasındaki mücadelede Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.

Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ankara Keçiörengücü, gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligin yeni ekiplerinden Vanspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boluspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

SONUÇLAR

Ümraniyespor-Manisa FK: 2-1

Erzurumspor FK-Sivasspor: 2-0

İstanbulspor-Serikspor: 0-0

Iğdır FK-Sarıyer: 2-1

Hatayspor-Ankara Keçiörengücü: 1-3

Bandırmaspor-Sakaryaspor: 1-1

Boluspor-Vanspor: 2-3

Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Bodrum FK-Pendikspor: 1-1

Esenler Erokspor-Adana Demirspor: 2-2

PUAN DURUMU

2. HAFTANIN PROGRAMI

15 Ağustos Cuma:

21.30 Serikspor-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

19.00 Sarıyer-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Adana Demirspor-Çorum FK (Yeni Adana)

21.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Vanspor-Esenler Erokspor (Stadı belli değil - Ev sahibi ekip seyircisiz)

21.30 Sakaryaspor-Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk - Ev sahibi ekip seyircisiz)

21.30 Manisa FK-Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

