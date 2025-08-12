1. Lig'de ilk haftanın ardından oluşan puan durumu ve 2. haftanın fikstürü

1. Lig'de 1. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Esenler Erokspor, sahasındaki mücadelede Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.
Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Ankara Keçiörengücü, gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin yeni ekiplerinden Vanspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boluspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.
SONUÇLAR
Ümraniyespor-Manisa FK: 2-1
Erzurumspor FK-Sivasspor: 2-0
İstanbulspor-Serikspor: 0-0
Iğdır FK-Sarıyer: 2-1
Hatayspor-Ankara Keçiörengücü: 1-3
Bandırmaspor-Sakaryaspor: 1-1
Boluspor-Vanspor: 2-3
Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Bodrum FK-Pendikspor: 1-1
Esenler Erokspor-Adana Demirspor: 2-2
PUAN DURUMU
2. HAFTANIN PROGRAMI
15 Ağustos Cuma:
21.30 Serikspor-Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
16 Ağustos Cumartesi:
16.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
19.00 Sarıyer-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Adana Demirspor-Çorum FK (Yeni Adana)
21.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
17 Ağustos Pazar:
19.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Vanspor-Esenler Erokspor (Stadı belli değil - Ev sahibi ekip seyircisiz)
21.30 Sakaryaspor-Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk - Ev sahibi ekip seyircisiz)
21.30 Manisa FK-Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)