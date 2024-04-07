1. Lig'de küme düşen ikinci ekip Altay oldu

1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Gençlerbirliği'nin golünü 19. dakikada Melih Bostan, Adanaspor'un golünü ise 45+1. dakikada Abdoulaye Doba kaydetti.
Adanaspor, 31 puana yükseldi
Son 3 maçını kazanan Gençlerbirliği'nin serisi bu sonuçla birlikte sona erdi. Ankara ekibi, puanını 44'e yükseltti.
Geçen hafta Eyüpspor'u mağlup eden Adanaspor ise, 31 puana yükseldi.
Giresunspor'un ardından Altay da küme düştü
Alınan bu sonucun ardından ise Giresunspor'un ardından küme düşen ikinci takım belli oldu.
Adanaspor'un 1 puan almasıyla birlikte deplasmanda Eyüpspor'a 4-1'lik skorla yenilen Altay'ın ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
15 puanda kalan İzmir ekibi haftaya sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
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