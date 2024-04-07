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1. Lig'de küme düşen ikinci ekip Altay oldu

1. Lig'de küme düşen ikinci ekip Altay oldu 1. Lig'de Adanaspor'un Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalmasıyla Giresunspor'un ardından Altay da küme düşen ikinci takım oldu.