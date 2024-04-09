Son 5 hafta! 1. Lig'de mücadele tüm hızıyla devam ediyor Eyüpspor'un Süper Lig vizesi aldığı 1. Lig'e veda eden 2 takım da belli olurken, kalan 5 haftada üst sıralarda ve düşme hattındaki mücadele devam edecek.

AA

Sezon sonunda ilk iki takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off'tan sonra bir ekip daha üst lige çıkacak.

Son 3 sırada yer alacak ekipler ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Bitime 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, bunu başaran 67. takım oldu.

Gelecek sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan, Süper Lig vizesi alan 121. çalıştırıcı unvanını elde etti.

Takımlarının Süper Lig'e taşıyan isimler içinde Kadri Aytaç, Yılmaz Vural ve Yücel İldiz bunu dörder kez başardı. Ali Hoşfikirer, Hüseyin Kalpar, Kamuran Soykıray, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba ve Zeynel Soyuer ise üçer defa Süper Lig vizesi aldı.

Sıra ikincinin belli olmasında

Eyüpspor'un ardından direkt Süper Lig'e yükselecek ekip olmak için Göztepe son 5 haftaya avantajlı girdi.

Haftayı Erzurumspor FK galibiyetiyle kapatan 2. sıradaki 59 puana sahip Göztepe, en yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alıyor. Sezon sonunda olası puan eşitliğinde iki takım arasındaki maçlardaki sonuçlar eşit olduğu için genel averaja bakılacak. Göztepe'nin 32 averajının bulunduğu ligde Sakaryaspor'un averajı ise 13.

Sakaryaspor'u birer puan farkla Ahlatcı Çorum FK ve Kocaelispor, 48 puanla Bodrum FK ile 45 puanlı Teksüt Bandırmaspor'un izlediği ligde bu ekipler son 5 haftaya play-off barajında girdi.

Göztepe ile takipçisi 3 takımın kalan maçları şöyle:

Göztepe: Tuzlaspor (D), Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D), Bodrum FK

Sakaryaspor: Erzurumspor FK (D), Ankara Keçiörengücü, Giresunspor (D), Tuzlaspor, Kocaelispor (D)

Çorum FK: Altay (D), Adanaspor, Erzurumspor FK (D), Şanlıurfaspor, Boluspor (D)

Kocaelispor: Giresunspor, Ümraniyespor (D), Bandırmaspor, Bodrum FK (D), Sakaryaspor

Giresunspor'dan 7. veda

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan Giresunspor ile 2021-2022'de Süper Lig'de mücadele eden Altay'ın ligden düşmesi kesinleşti.

Son olarak 2011-2012'de 1. Lig'den düşen Giresunspor, 7. kez lige veda etti. Giresunspor, Manisaspor'la ligden en fazla düşen takım konumunda bulunuyor.

Altay ise 2010-2011'den sonra 2. defa aynı ligde küme düşme acısı yaşadı.

Otuz birer puana sahip Adanaspor ile Tuzlaspor, 32 puanlı Manisa FK, otuz üçer puanı bulunan Ankara Keçiörengücü ile Şanlıurfaspor ve 34 puanlı Ümraniyespor ligden düşen son takım olmamak için mücadele edecek.

Bu takımların kalan maçları şöyle:

Ümraniyespor (34): Boluspor (D), Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü (D), Erzurumspor FK, Giresunspor

Şanlıurfaspor (33): Bandırmaspor, Bodrum FK (D), Eyüpspor, Çorum FK (D), Manisa FK

Ankara Keçiörengücü (33): Gençlerbirliği, Sakaryaspor (D), Ümraniyespor, Bandırmaspor (D), Altay

Manisa FK (32): Eyüpspor, Altay (D), Adanaspor (D), Boluspor, Şanlıurfaspor (D)

Tuzlaspor (31): Göztepe, Bandırmaspor (D), Bodrum FK, Sakaryaspor (D), Gençlerbirliği

Adanaspor (31): Bodrum FK, Çorum FK (D), Manisa FK, Altay (D), Bandırmaspor

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)