1. Lig'de play-off 1. tur maçlarını yönetecek hakemler belirlendi 1. Lig'de play-off 1. tur müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

ensonhaber.com

1. Lig'de normal sezon oynanan 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligi 3, 4, 5, 6 ve 7. sırada tamamlayan takımlar, Süper Lig'e yükselmek için play-off oynayacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off'ta çeyrek finalde Bodrum FK ile Boluspor, Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finalde maçlar tek maç, yarı finalde ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu iki turu geçen takım, finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.

Maçları yönetecek isimle duyuruldu

Play-off 1. tur müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şunlar:

17.00 Bodrum FK-Boluspor: Çağdaş Altay

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: Emre Kargın