1. Lig'de play-off 2. tur programı duyuruldu
AA

1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak.

Eşleşmeyi geçen taraf, play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

24 Mayıs Cuma:

16.00 Bodrum FK-Çorum FK (Bodrum İlçe)

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)