1. Lig'de play-off 2. tur programı duyuruldu

AA
1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak.
Eşleşmeyi geçen taraf, play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
24 Mayıs Cuma:
16.00 Bodrum FK-Çorum FK (Bodrum İlçe)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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