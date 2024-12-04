1. Lig'de teknik heyetinde değişiklik yapan takım sayısı 12'ye çıktı

AA & Ensonhaber

1. Lig'de ilk 14 haftanın ardından 12 takım, teknik heyetinde değişikliğe gitti.

Adanaspor, Boluspor, Ankaragücü, Sakaryaspor, Pendikspor, Yeni Malatyaspor, Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor, Fatih Karagümrük ve Ankara Keçiörengücü'nün ardından son olarak Ümraniyespor ve Iğdır FK teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Bu takımlardan Adanaspor, şimdiye kadar 4 farklı isimle çalıştı. Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlandıktan sonra hayatını kaybeden Sol Bamba'nın yerine Francois Ciccolini ile yoluna devam eden Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdıktan sonra Kemal Kılıç ve son olarak Yusuf Şimşek'le anlaştı.

DEĞİŞİKLİKLER

Teknik direktör değiştiren ekiplerde Boluspor'da Serhat Gülpınar'ın yerine Ufuk Kahraman, Ankaragücü'nde Cihat Arslan'ın yerine Kenan Koçak, Sakaryaspor'da Suat Kaya'nın yerine Mesut Bakkal, Pendikspor'da Osman Özköylü'nün yerine Sedat Ağçay, Amed Sportif Faaliyetler'de Ersun Yanal'ın yerine Servet Çetin, Şanlıurfaspor'da Erkan Sözeri'nin yerine Sait Karafırtınalar, Fatih Karagümrük'te Şenol Can'ın yerine David Sassarini, Ankara Keçiörengücü'nde Ersan Parlatan'ın yerine Erkan Sözeri getirildi.

Ümraniyespor ve Iğdır FK'nin henüz yeni teknik direktörünü açıklamadığı lige Murat Uçkun yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor da daha sonra göreve Adem Büyük'ü getirdi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYEN 8 TAKIM KALDI

Sezon başında bu yana 8 ekibin teknik direktör değişikliğine gittiği ligde Çorum FK'de Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu, Esenler Erokspor'da Mehmet Altıparmak, İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz ve Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam geçen sezon olduğu gibi görevlerini sürdürüyor.

Bu isimlerin yanı sıra Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe, Manisa FK'de Çağdaş Çavuş ve Bandırmaspor'da Mustafa Gürsel sezon başında olduğu gibi takımların başında yer alıyor.