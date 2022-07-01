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    1 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 01.07.2022 - 16:59
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    1 Temmuz Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    21:00 - İsrail - İngiltere Futbol UEFA U19 Avrupa Şampiyonası İsrail - İngiltere takımları karşı karşıya geliyor. 01.07.2022 | Cuma günü saat 21:00 ile başlayacak müsabaka, TRT Spor, UEFA.tv aracılığıyla naklen yayınlanacak.


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