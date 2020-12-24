1 yabancı fazla oynatan Menemen hükmen yenik sayılacak

Deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada 6 yabancı futbolcu oynatarak kurallara uymayan Menemen Belediyespor, 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Adanaspor-Menemen Belediyespor maçında skandal bir hata yapıldı.

Mücadeleye 5 yabancıyla başlayan Menemen Belediyespor'da 76. dakikada değişiklik gerçekleşmiş, Şeref Özcan oyundan alınırken, yerine Rasheed Ibrahim Akanbi dahil olmuştu. Menemen tarafı, bu hatayı fark ederek 3 dakika sonra Tidjani Anaane'yi oyundan alıp Murat Elkatmış'ı oyuna sürse de mağlubiyetten kurtulamadı.

Konuk ekip, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yense de, kurallara uymadığı için 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

DİLAVER MUTLU: "6. YABANCIYI OYUNA SOKTUK"

Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, ''Maçla ilgili maçtan öncede söylemiştik. İyi futbol oynayıp öyle gitmek istiyoruz demiştik. Futbolcu kardeşlerim iyi oyun oynadılar. Golleri de buldular. 3-2 kazandık ama teknik ekip olarak bir hata yaptık. Futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık'.' diye konuştu.

ORHAN TERZİ KOVULDU

Menemen Belediyespor'da yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine maç sonrası son verildi.