10 AĞUSTOS 2023 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var? Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

19:00 Karabağ - HJK Helsinki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Idman TV

19:00 Sabah Bakü - Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme İçtimai TV

20:00 Neftçi Bakü - Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme CBC SportS Sport Plus

20:00 Adana Demirspor - Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme TV 8 Buçuk

21:00 Fenerbahçe - Maribor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme S Sport Plus