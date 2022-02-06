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    Alanyaspor - Galatasaray - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 06.02.2022 - 16:53
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    İlk yarı sonucu: Alanyaspor 1-1 Galatasaray

    45' Sol kanattan çizgiye inen Ömer Bayram yerden içeriye doğru ortaladı savunma topu karşıladı. Dönen topa Kerem vurdu Marafona gole izin vermedi.

    40' Gol... Alanyaspor 1-1 Galatasaray (Kerem Aktürkoğlu)

    39' Gol... Alanyaspor 1-0 Galatasaray (Wilson Eduardo)

    32' Joao Novais'in kullandığı köşe vuruşunu savunmada Victor Nelsson karşıladı.

    24' Kerem Akturkoglu, ceza sahası içinde aldığı topu kaleye göndermek isterken Emre Akbaba'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

    1' Maç başladı.

    Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşıyor.

    Alanya'nın stadında oynanan maç saat 16.00'da başladı müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 naklen yayınlıyor.

    İLK 11'LER

    Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Borja; Novais; Efecan Karaca, Efkan Bekiroğlu, Emre Akbaba, Candeias; Wilson Eduardo

    Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel


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