Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
324.664
-0.06%
BTXN Coin
4.98
-2.54%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    10 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 10.12.2022 - 12:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    10 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    DÜNYA KUPASI

    18.00 Fas - Portekiz

    22.00 İngiltere - Fransa

    SPOR TOTO 1. LİG

    13.30 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

    13.30 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor (Aktepe)

    16.00 Altaş Denizlispor - Altay (Denizli Atatürk)

    19.00 Göztepe - Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

    TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

    HAZIRLIK MAÇLARI

    Fenerbahçe - US Salernitana - 16.00

    Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.

    Galatasaray - Adana Demirspor - 20.00

    Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.

    Trabzonspor - Kasımpaşa - 18.00

    Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

    Başakşehir - Westerlo 15.00

    Turuncu-lacivertliler, Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.

    Ankaragücü - Sivasspor 12.30

    Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

    Konyaspor - Gaziantep FK 16.30

    Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.


    Vahit Kirişci: Kasımda 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık
    Ekonomi

    Vahit Kirişci: Kasımda 1 milyon 200 bin gıda denetimi yaptık

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı
    Teknoloji

    Çin, yeni geliştirdiği Cielong-3 roketini ilk kez kullandı

    Görüş Bildir