10 ARALIK 2022 MAÇ TAKVİMİ: Bugün kimin maçı var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Ayrıca Dünya Kupası heyecanı da devam ediyor. Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

DÜNYA KUPASI

18.00 Fas - Portekiz

22.00 İngiltere - Fransa

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Tuzlaspor - Çaykur Rizespor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü - Adanaspor (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor - Altay (Denizli Atatürk)

19.00 Göztepe - Manisa FK (Gürsel Aksel-Ev sahibi takım seyircisiz)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

Fenerbahçe - US Salernitana - 16.00

Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile karşılaşacak.

Galatasaray - Adana Demirspor - 20.00

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Adana Demirspor ile mücadele edecek.

Trabzonspor - Kasımpaşa - 18.00

Bordo-mavililer, Kocaeli'de Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak.

Başakşehir - Westerlo 15.00

Turuncu-lacivertliler, Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.

Ankaragücü - Sivasspor 12.30

Başkent ekibi, Sivasspor ile hazırlık maçı yapacak.

Konyaspor - Gaziantep FK 16.30

Yeşil beyazlılar, Gaziantep FK ile hazırlık maçı yapacak.