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    10 Haziran Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 10.06.2022 - 12:00
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    10 Haziran Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

    Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

    Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

    Bugün kimin maçı var?

    • 19.00 Azerbaycan - Slovakya | Uluslar Ligi | S Sport 2
    • 20.00 Türkiye - Kazakistan | Euro U21 Eleme | A Spor
    • 21.45 Avusturya - Fransa | Uluslar Ligi | S Sport 2
    • 21.45 Danimarka - Hırvatistan | Uluslar Ligi | S Sport

    10 Haziran Cuma 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var? #1


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