10 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

10 Kasım 2021 Çarşamba maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13:00 Sakaryaspor - Afjet Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Ankara Demir - Akhisarspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Eskişehirspor - Ispartaspor TFF 2. Lig Yayın Yok

13:00 Şanlıurfaspor - 24 Erzincanspor TFF 2. Lig Yayın Yok

17:00 Milli Takım Antrenman TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

20:45 Barcelona - Hoffenheim UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

20:45 Koge - Arsenal UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube

23:00 Benfica - Hacken UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi DAZN Youtube