10 kişi kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi yendi

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada siyah-beyazlılar rakibini Kadıköy'de 15 yıl aranın ardından 4-3'lük skorla yendi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş, 4-3'lük skorla kazandı.

TAM 7 GOL

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın 4 ve 20. dakikalardaki golleriyle maça 2-0 öne geçerek başladı. Fenerbahçe, 34. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

İkinci yarının başında Beşiktaş, Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Necip Uysal, 53. dakikada golüyle skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın 68. dakikadaki golüyle farkı tekrar 1'e indirdi. Beşiktaş, Fabrice Nsakala ile 88. dakikada skoru 4-2'ye getirdi. Ozan Tufan, 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi.







15 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında 17 Nisan 2005'te 4-3 kazandığı maçtan sonra ilk kez Kadıköy'de derbi galibiyeti elde etti. Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmiştir.Beşiktaş, Aboubakar ile bu sezon en erken golünü attı. Ayrıca Aboubakar, 2017'den sonra ilk kez Beşiktaş formasıyla iki gol attı. Necip Uysal ise Beşiktaş formasıyla 5 yıl aradan sonra ilk kez gol attı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 10 maç ve 20 puanda kaldı ve ligde 3. sıraya düştü. Beşiktaş ise 9 maçta puanını 16'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

LARIN 2. SARI KARTTAN ATILDI

Dakikalar 50'yi gösterirken Gökhan Gönül'e faul yapan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.