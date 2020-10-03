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    10 kişi kalan Fenerbahçe, Karagümrük'ü yendi

    10 kişi kalan Fenerbahçe, Karagümrük'ü yendi

    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşı geldi. Yeni transfer Samatta'nın 2 gol attığı karşılaşmada konuk ekibin tek golünü Sabo penaltıdan kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 20:52
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 20:52
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    Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla Fenerbahçe kazandı.

    SAMATTA'DAN 2 GOL

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24 ve 68. dakikalarda Tanzanyalı forveti Mbwana Ally Samatta attı. Karagümrük, 78. dakikada penaltıdan Erik Sabo ile farkı 1'e indirdi. Erik Sabo, 87. dakikada kullandığı ikinci penaltı vuruşunda Altay'ı geçemedi.

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    KARAGÜMRÜK İLK MAĞLUBİYETİNİ ALDI

    Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, 85. dakikada kırmızı kart gördü.

    2 hafta aranın ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 8'e yükseltti. Haftaya lider giren Fatih Karagümrük, ilk mağlubiyetini alarak 7 puanda kaldı.

    Milli maç arasından sonra Fenerbahçe, Göztepe'nin konuğu olacak. Fatih Karagümrük ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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    MBWANA SAMATTA İLK KEZ 11'DE

    Fenerbahçe'nin yeni santrforu Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de forma giydi.

    Ligde geçen hafta Galatasaray'a karşı oynanan derbide 66. dakikada oyuna giren Samatta, Fatih Karagümrük karşısında ise ilk 11'de şans buldu.

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