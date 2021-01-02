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    10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor'la berabere kaldı

    10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray atakları bir türlü golle sonuçlandıramayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Mücadelenin 51. dakikasında Emre Kılınç kırmızı kart gördü.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2021 - 21:00
    • Güncelleme : 02.01.2021 - 21:09
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    Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

    2 PUAN VE 4 OYUNCUYU KAYBETTİ

    Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Marcao, bu pozisyondan 4 dakika sonra sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Arda Turan da 81. dakikadaki itirazı sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer sarı-kırmızılı oyuncu oldu.

    10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor la berabere kaldı #1

    FALCAO YİNE SAKATLANDI

    Radamel Falcao ise 46. dakikada girdiği maçta 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

    CİMBOM LİDERLİĞİ KAYBETTİ

    Bu sonucun ardından Galatasaray, 15 maçta 30 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Antalyaspor ise üst üste 2 mağlubiyet sonrası puanla tanışarak 18 puana yükseldi.

    Galatasaray, ligde bir sonraki maçında 5 Ocak Salı günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

    10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor la berabere kaldı #2

    BEŞİKTAŞ KAZANIRSA YENİ LİDER

    Öte yandan Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş yarın yenmesi halinde ligin zirvesine oturacak.

    10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor la berabere kaldı #3

    10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor la berabere kaldı #4

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