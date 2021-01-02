10 kişi kalan Galatasaray, Antalyaspor'la berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray atakları bir türlü golle sonuçlandıramayınca sahadan 1 puanla ayrıldı. Mücadelenin 51. dakikasında Emre Kılınç kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

2 PUAN VE 4 OYUNCUYU KAYBETTİ

Galatasaray'da Emre Kılınç, Amilton'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Marcao, bu pozisyondan 4 dakika sonra sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Arda Turan da 81. dakikadaki itirazı sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer sarı-kırmızılı oyuncu oldu.





FALCAO YİNE SAKATLANDI

Radamel Falcao ise 46. dakikada girdiği maçta 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

CİMBOM LİDERLİĞİ KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Galatasaray, 15 maçta 30 puana yükseldi ve 1 maç fazlası olan lider Alanyaspor ile puanını eşitledi. Antalyaspor ise üst üste 2 mağlubiyet sonrası puanla tanışarak 18 puana yükseldi.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında 5 Ocak Salı günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalyaspor ise 6 Ocak Çarşamba günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA YENİ LİDER

Öte yandan Kayserispor'a konuk olacak Beşiktaş yarın yenmesi halinde ligin zirvesine oturacak.