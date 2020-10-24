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    10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi

    10 kişi kalan Galatasaray, BB Erzurumspor'u yendi

    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'un konuğu oldu. 72. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 2-1 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 20:56
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    Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'un konuğu oldu. 72. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 2-1 kazandı.

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