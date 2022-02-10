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- 10 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
10 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 11:16
Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.
Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.
Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
- 11:45 CC Mariners - Macarthur BullsAvustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV
- 16:30Al Sharjah - Al DhafraBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV
- 16:30Khorfakkan - Al WaslBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV
- 17:30Alanyaspor - Adana DemirsporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK)A Spor
- 18:15Atromitos - LamiaYunanistan Süper Ligi Bilyoner TV
- 19:00Bani Yas - Al WahdaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV
- 20:00 Atalanta - Fiorentinaİtalya Kupası Çeyrek FinalTRT Spor, Bilyoner TV
- 20:30Beşiktaş - GöztepeZiraat Türkiye Kupasi (ZTK)A Spor
- 21:00NEC Nijmegen - G.A. EaglesHollanda Kupası Çeyrek FinalBilyoner TV
- 22:45Liverpool - Leicester Cityİngiltere Premier LigS Sport Plus, S Sport
- 22:45Wolverhampton - Arsenalİngiltere Premier Lig
- 23:00Juventus - Sassuoloİtalya Kupası Çeyrek FinalTRT Spor, Bilyoner TV
- 23:00Nantes - BastiaFransa Kupası Çeyrek FinalBein Sports 2, Bilyoner TV
- 23:30Athletic Bilbao - Valenciaİspanya Kral Kupası Copa Del Rey Yarı FinalTivibu Spor 2, Bilyoner TV