10 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

10 Şubat Perşembe 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

Futbolu yakından takip eden vatandaşlar, günün maçlarını araştırıyor. Futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç takvimini merak ediyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyenler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11:45 CC Mariners - Macarthur BullsAvustralya A Ligi Bein Sports 4, Bilyoner TV

16:30Al Sharjah - Al DhafraBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

16:30Khorfakkan - Al WaslBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

17:30Alanyaspor - Adana DemirsporZiraat Türkiye Kupasi (ZTK)A Spor

18:15Atromitos - LamiaYunanistan Süper Ligi Bilyoner TV

19:00Bani Yas - Al WahdaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV

20:00 Atalanta - Fiorentinaİtalya Kupası Çeyrek FinalTRT Spor, Bilyoner TV

20:30Beşiktaş - GöztepeZiraat Türkiye Kupasi (ZTK)A Spor

21:00NEC Nijmegen - G.A. EaglesHollanda Kupası Çeyrek FinalBilyoner TV

22:45Liverpool - Leicester Cityİngiltere Premier LigS Sport Plus, S Sport

22:45Wolverhampton - Arsenalİngiltere Premier Lig

23:00Juventus - Sassuoloİtalya Kupası Çeyrek FinalTRT Spor, Bilyoner TV

23:00Nantes - BastiaFransa Kupası Çeyrek FinalBein Sports 2, Bilyoner TV