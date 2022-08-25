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Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi
Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
- 25.08.2022 - 12:31
- Güncelleme : 25.08.2022 - 12:59
Süper Lig'de sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçına sayılı günler kaldı.
TFF'nin yeni sistemi olan algoritmatik atamaya göre dev müsabakayı, tecrübeli hakem Ali Palabıyık yönetecek.
İşte haftanın tüm maçları ve hakemleri:
26 Ağustos Cuma:
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor - SUAT ARSLANBOĞA
27 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü - ÇAĞDAŞ ALTAY
21.45 Alanyaspor - İstanbulspor - MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Adana Demirspor - Ümraniyespor - KADİR SAĞLAM
28 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa - Hatayspor - MERT GÜZENGE
19.15 Kayserispor - Giresunspor - SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Trabzonspor - Galatasaray - ALİ PALABIYIK
29 Ağustos Pazartesi:
19.15 Konyaspor - Fenerbahçe - ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş - Sivasspor - VOLKAN BAYARSLAN