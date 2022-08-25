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    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi

    Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Galatasaray derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
    • 25.08.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:59
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    Süper Lig'de sezonun ilk derbisi olan Trabzonspor-Galatasaray maçına sayılı günler kaldı.

    TFF'nin yeni sistemi olan algoritmatik atamaya göre dev müsabakayı, tecrübeli hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    İşte haftanın tüm maçları ve hakemleri:

    26 Ağustos Cuma:

    21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Antalyaspor - SUAT ARSLANBOĞA

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi #1

    27 Ağustos Cumartesi:

    19.15 Fatih Karagümrük - Ankaragücü - ÇAĞDAŞ ALTAY

    21.45 Alanyaspor - İstanbulspor -  MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

    21.45 Adana Demirspor - Ümraniyespor - KADİR SAĞLAM

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi #2

    28 Ağustos Pazar:

    19.15 Kasımpaşa - Hatayspor - MERT GÜZENGE

    19.15 Kayserispor - Giresunspor - SARPER BARIŞ SAKA

    21.45 Trabzonspor - Galatasaray - ALİ PALABIYIK

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi #3

    29 Ağustos Pazartesi:

    19.15 Konyaspor - Fenerbahçe - ARDA KARDEŞLER

    21.45 Beşiktaş - Sivasspor - VOLKAN BAYARSLAN

    Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi #4


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